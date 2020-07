Lazio, Tare: «È un momento no. Penalizzati dagli infortuni e dal calendario» (Di martedì 7 luglio 2020) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima della partita contro il Lecce Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Lecce. momento NO – «È un momento no, da quando è ricominciato il campionato. Le assenze ci hanno un po’ penalizzato. Questo gruppo merita grande rispetto, sta lottando ancora per qualcosa di molto importante. Finché c’è la possibilità, noi ci crederemo». Penalizzati – «Tra le squadre che giocano per lo scudetto, siamo quella più penalizzata dal punto di vista degli uomini. Anche dal punto di vista del calendario, giochiamo prima di Juventus e Inter. Ma non cerchiamo scuse. Noi ci crediamo ancora». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

