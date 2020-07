Lazio, Luis Alberto: «Nel calcio conta la testa. Ho iniziato giocando da solo» (Di martedì 7 luglio 2020) Luis Alberto, numero 10 della Lazio, ha rilasciato un’intervista a France Football Luis Alberto, numero 10 e fantasista della Lazio, ha rilasciato un’intervista a France Football dove ha parlato dei suoi esordi nel mondo del calcio. INIZI – «Quando ero molto giovane, giocavo spesso a palla da solo. Sono stato fortunato ad avere qualcuno che mi ha visto e ha parlato con mia madre in modo da poter far parte di una squadra locale. Nel mio paese, all’epoca, non esisteva una scuola di calcio, quindi questa persona mi ha aiutato. Sono andato a Jerez, a circa 30 chilometri da casa mia. Avevo 8 anni. Mi hanno dato una palla in modo che potessi fare alcune azioni. Ero abituato a giocare da solo tutto il giorno davanti al piccolo negozio dove lavorava la mamma! (ride, ndr). È così che è iniziato ... Leggi su calcionews24

