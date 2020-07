Johnny Depp, in tribunale contro Amber Heard: «Non sono quel mostro che dice lei» (Di martedì 7 luglio 2020) Tre parole, «picchiatore di moglie». Il Sun, all’indomani del divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, ha definito l’attore con un uomo violento, che alla moglie avrebbe provocato ferite da spingere quest’ultima a «temere per la propria vita». Sarebbe stato un mostro, Johnny Depp. Ma, al mostro presunto, l’immagine di sé diffusa dal tabloid britannico è risultata inaccettabile, tanto da dichiarare falsa. Così, nelle prime ore di martedì mattina, l’attore – che si è sempre dichiarato innocente – è volato a Londra, e lì si è presentato in tribunale, testimone per tre giorni nella causa intentata contro il Sun. Leggi su vanityfair

Giu_ggiola : RT @xdiordepp: Durante la pausa dall'interrogatorio Amber Heard si é fermata davanti a Johnny Depp nel corridoio del tribunale per lanciarg… - deppsvn : RT @IR0NLANG: Oggi per Johnny Depp inizia il processo contro il “The Sun” Gli auguro davvero di ricevere la giustizia che tanto si merita.… - patronuspower : RT @IR0NLANG: Oggi per Johnny Depp inizia il processo contro il “The Sun” Gli auguro davvero di ricevere la giustizia che tanto si merita.… - Lucassaveme : RT @IR0NLANG: Oggi per Johnny Depp inizia il processo contro il “The Sun” Gli auguro davvero di ricevere la giustizia che tanto si merita.… - previti_giulia : RT @IR0NLANG: Oggi per Johnny Depp inizia il processo contro il “The Sun” Gli auguro davvero di ricevere la giustizia che tanto si merita.… -