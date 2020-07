Il Partito democratico e l’arte di dare la colpa a qualcun altro (Di martedì 7 luglio 2020) Ieri l’istituto di sondaggi Swg ha comunicato che il Partito di Nicola Zingaretti è al 20 per cento con un lievissimo calo rispetto a una settimana fa (-0,3). Altri istituti lo danno più alto, altri più basso. Ma insomma più o meno, dal marzo 2018 – le ultime politiche – siamo lì, attorno al 20, un paio di punti sopra il risultato di Renzi, forse 3. Alle Europee del maggio 2019 il Partito democratico prese Il 22,7 per cento, quindi, secondo Swg di ieri, avrebbe perso 2,7 punti in un anno (e stando poi al governo, con tutta la visibilità e la forza che questo comporta). Ma su questi numeri si fa una discussione semplicemente stucchevole: 19, 20, 21, 22, non cambia molto: la dimensione è quella. Non adeguata alle aspirazioni di chi vuole essere il baricentro della politica e forse nemmeno sufficiente ad essere competitivo. ... Leggi su linkiesta

