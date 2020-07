Governatori e sindaci più amati in Italia: ultimi Raggi e Zingaretti (Di martedì 7 luglio 2020) La Governance Poll 2020 de Il Sole 24 ore, commissionata a Noto Sondaggi, decreta i politici più e meno amati in Italia tra quelli che stanno governando regioni e comuni. Verrebbe da dire: povero Lazio, povera Roma! Eh sì, perchè secondo la Governance poll 2020 di Noto sondaggi per Il Sole 24 ore, appuntamento annuale con i Governatori e i sindaci più e meno amati in Italia, il presidente del Lazio e la sindaca di Roma stanno proprio agli ultimi posti del gradimento italico. Per l’esattezza penultima la Raggi e fanalino di coda Zingaretti. Una débacle che se fosse confermata alle urne, metterebbe in seria discussione l’amministrazione di tutto il Lazio, a partire dalla capitale. L’indagine di Noto Sondaggi dice che il sindaco più amato è il primo cittadino di Bari, e presidente Anci, Antonio Decaro ... Leggi su chenews

matteosalvinimi : Zingaretti ultimo tra i governatori, Raggi penultima tra i sindaci. Un duo catastrofico, simbolo del disastro PD-5… - LegaSalvini : SONDAGGIO, ZINGARETTI E RAGGI SONO I MENO AMATI D'ITALIA. BOOM DEL CENTRODESTRA - elvialorena50 : @Teomondus @YouTube Perché citi questi articoli? Sei dalla nostra parte o contro? A mio avviso non si può dire che… - IsabellaDaragon : RT @matteosalvinimi: Zingaretti ultimo tra i governatori, Raggi penultima tra i sindaci. Un duo catastrofico, simbolo del disastro PD-5Ste… - xposeidone : RT @signori_massimo: L'indice di gradimento di governatori e sindaci sommato alle recenti regionali dove la sinistra ha tenuto solo nella r… -