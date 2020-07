Fiumicino, 27enne morto dopo un volo dal terrazzo condominale (Di martedì 7 luglio 2020) A Fiumicino un ragazzo di 27 anni è stato trovato ormai morto in strada dopo essere caduto dal terrazzo del condominio in cui abitava Il corpo ormai senza vita di un ragazzo di appena 27 anni, morto dopo un volo dal terrazzo condominiale, è stato rinvenuto in strada a Fiumicino da alcuni passanti accorsi sul … L'articolo Fiumicino, 27enne morto dopo un volo dal terrazzo condominale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Riverso in strada privo di vita con dei traumi compatibili con una caduta. Così è stato trovato nel pomeriggio di lunedì a Fiumicino un ragazzo di 27 anni. La tragedia poco dopo le 18:00, quando diver ...

