Eva Grimaldi e Imma Battaglia due sirene in alto mare (FOTO) (Di martedì 7 luglio 2020) La coppia composta da Eva Grimaldi e Imma Battaglia mostra un’Immagine felice e serena, le due donne si concedono un momento di relax in alto mare Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono sposate da un anno e hanno infatti festeggiato da poco il loro anniversario. Non hanno potuto fare nulla di speciale perché era ancora in corso il lockdown, ma loro sono state bene lo stesso. Felici e innamorate, stanno vivendo un momento magico, che dura però da un bel po’. Dopo otto anni di fidanzamento le due donne si sono sposate il 19 maggio dello scorso anno. La cerimonia è stata celebrata in uno splendido resort a Labico, località in provincia di Roma. Tutti ricordano la loro cerimonia per i bei momenti che ha permesso di vivere. Elegante e raffinata, la cerimonia è stata organizzata da Enzo Miccio, famoso wedding planner. Tutto è stato perfetto e ... Leggi su kontrokultura

nonecapate : @comicsiringo In quel caso diremo Eva Grimaldi -

Ultime Notizie dalla rete : Eva Grimaldi Eva Grimaldi e Imma Battaglia due sirene in alto mare (FOTO) Kontrokultura Eva Grimaldi e Imma, amore in alto mare: splendide in bikini

Ad un anno dal matrimonio, Eva Grimaldi e Imma Battaglia si mostrano sempre felicissime e innamorate e l’estate è ufficialmente per la coppia. Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno festeggiato da poco u ...

L'attrice ha rimproverato sua moglie e ha confessato il suo momento di tristezza

Eva Grimaldi rimprovera la moglie Imma Battaglia, dopo il lungo periodo di lockdown che l’ha messa a dura prova. La Battaglia ha dovuto fare i conti con i problemi di salute della mamma e della sorell ...

Ad un anno dal matrimonio, Eva Grimaldi e Imma Battaglia si mostrano sempre felicissime e innamorate e l’estate è ufficialmente per la coppia. Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno festeggiato da poco u ...Eva Grimaldi rimprovera la moglie Imma Battaglia, dopo il lungo periodo di lockdown che l’ha messa a dura prova. La Battaglia ha dovuto fare i conti con i problemi di salute della mamma e della sorell ...