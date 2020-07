Diaconale: i giocatori della Lazio non sono andati fuori e non hanno potuto allenarsi come dovevano (Di martedì 7 luglio 2020) Arturo Diaconale il responsabile della comunicazione della Lazio torna a parlare e lo fa attraverso un post su L’Opinine delle Libertà. Il presupposto è quello di un articolo pubblicato oggi da Il Fatto Quotidiano, definito da Diaconale “un giornale di fenomeni” che scrivono senza informarsi e pieni di pregiudizi. In questi giorni, ad esempio, il bersaglio è diventato Claudio Lotito e la S.S. Lazio. Accusato il primo di aver tanto tuonato per la ripresa del calcio ottenendo come risultato di aver perso in quindici giorni quanto aveva guadagnato nei confronti delle Juventus nella corsa per lo scudetto nella prima fase del campionato. L’obiettivo della Lazio, continua Diaconale non era certo lo scudetto a inizio campionato, poi le partite sono andate in modo diverso, fino al lockdown Successivamente c’è stato il blocco ... Leggi su ilnapolista

