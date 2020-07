Dalla traversata in mare al gol a San Siro: chi è Musa Juwara (Di martedì 7 luglio 2020) Chi è Musa Juwara, il classe 2001 del Bologna che ha realizzato il sogno di diventare calciatore professionista. ROMA – Dallo sbarco in Sicilia al gol a San Siro. Potrebbe essere il titolo di un film, ma è, semplicemente, la storia di Musa Juwara, il talento classe 2001 del Bologna che si è fatto conoscere da tutti con il suo gol all’Inter a San Siro. Una traversata con il sogno di un futuro migliore per il ragazzo gambiano che in quattro anni è riuscito a raggiungere il suo grande obiettivo: diventare un calciatore professionista. Chi è Musa Juwara, la carriera dell’attaccante gambiano Nato a Tujereng, in Gambia, il 26 dicembre 2001 (Capricorno), Musa Juwara è arrivato in Sicilia il 10 giugno 2016 con un barcone partito dalle coste africane. Il suo approdo in Italia è coinciso con il trasferimento in ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Dalla traversata Lo scatto del migrante portato in braccio da un marinaio: "Sembra la Pietà di Michelangelo" L'Unione Sarda.it Arquata Scriva, anziana morta di freddo: il figlio condannato all’ergastolo

E’ stato condannato dalla Corte d’Assise all’ergastolo Mauro Traverso, accusato della morte della madre Igina Fabbri, trovata nella vecchia casa di famiglia in una borgata di Arquata Scrivia (Alessand ...

