Coronavirus, focolaio ospedale di Rimini: positivo paziente in dimissione (Di martedì 7 luglio 2020) focolaio ospedale di Rimini: positivo paziente che stava per essere dimesso dall’Infermi. Con lui scoperti altri otto contagiati Scoperto focolaio presso l’ ospedale di Rimini “Infermi”, è l’ennesimo in Emilia Romagna dall’inizio della pandemia. A un uomo che era in via di dimissione è stato effettuato il tampone di routine. Scoperto positivo, ovviamente sono state ritirate le dimissioni. Con lui scoperti anche altri otto degenti positivi: si tratta di cinque donne e un uomo. “Al momento la situazione risulta circoscritta”, ha fanno sapere la Ausl Romagna. Le otto persone coinvolte sono asintomatiche. Il tampone è stato effettuato sabato scorso. Dopo questo episodio sono stati sottoposti a tampone anche i medici e gli infermieri. Disposizioni anche per i parenti delle otto persone positive: per loro ... Leggi su bloglive

