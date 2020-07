Cartaginese: in Municipio IV dipendente positiva (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “L’allarme Covid-19 non e’ rientrato e la sindaca Raggi continua a gestire l’epidemia con approssimazione e leggerezza come dimostra la mancanza di misure di intervento a seguito della positivita’ di una dipendente del IV Municipio al Covid. Secondo quanto denunciato oggi dall’ex presidente della commissione controllo del Municipio IV, Dino Bacchetti, nessuna misura e’ stata ancora adottata dai vertici municipali, compreso il commissario straordinario di fresca nomina a seguito dell’ennesima defenestrazione da parte dell’avvocato che porta la fascia di primo cittadino a quanto pare con scarso senso civico. Chiediamo che venga attivato immediatamente il contact tracing come previsto dai protocolli al fine di evitare che si apra sulla Capitale un pericolosissimo focolaio”. Lo dichiara in una nota la consigliera ... Leggi su romadailynews

