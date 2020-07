Bonus Gas e Luce 2020: a chi spetta? Come fare domanda (Di martedì 7 luglio 2020) Con l’emergenza Covid degli ultimi mesi molte famiglie si sono ritrovate in difficoltà a causa di molti licenziamenti. Un periodo duro per la nostra economia ed è per questo che il governo ha deciso di stanziare diversi miliardi di euro per offrire Bonus e vantaggi agli italiani in grave difficoltà economica. Fra questi vi sono i Bonus Gas e Luce vediamo nel dettaglio in cosa consiste. Bonus Gas e Luce Il Bonus Gas e Luce è un’agevolazione economica che consente uno sconto sulle bollette di Luce a gas a famiglie disagiate e a quelle numerose. Da quest’anno ci sono novità sui requisiti richiesti alle famiglie perchè è in vigore un nuovo tetto ISEE per accedere all’agevolazione. Ecco i requisiti e chi ha diritto all’agevolazione: nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;nucleo ... Leggi su quotidianpost

Il termine del lockdown ha posto fine anche alla proroga per la presentazione della domanda di rinnovo del bonus sociale 2020, il beneficio destinato alle famiglie in disagio economico che consente di ...

Decreto Rilancio conversione in legge, le novità: Il decreto Rilancio è quasi in dirittura d'arrivo e a breve sarà approvato in via definitiva dopo il voto di fiducia alla Camera. Il testo poi passerà ...

