Asse Roma-Lisbona sul Recovery Fund. Conte: "No a compromessi al ribasso in Europa" (Di martedì 7 luglio 2020) "Non abbiamo tempo e non possiamo accettare un compromesso al ribasso. Serve una decisione politica forte. Le altre istituzioni europee, come Bce e la Commissione, hanno fatto bene. Io e Costa faremo la nostra parte affinché il Consiglio Europeo del 17 luglio sia risolutivo con un piano di rilancio efficace". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa congiunta con il premier portoghese Costa durante la sua prima visita di un tour europeo: domani il premier vedrà Sanchez a Madrid, venerdì sarà con Rutte a L'Aia e lunedì a Berlino da Angela Merkel "Abbiamo bisogno di un'Europa più resiliente e più resistente alle crisi mondiali", ha detto il premier portoghese Antonio Costa. "Dobbiamo proteggere le nostre aziende, dobbiamo sviluppare lo sviluppo. Dobbiamo anche ... Leggi su agi

