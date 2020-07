AMBC: “Sui rifiuti continuano ad essere gravemente inadempienti” (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune. Le discariche urbane con montagne di rifiuti di ogni tipo continuano ad essere disseminate per la città (quella di Via Savona, a due passi dal meccanico di strada, ovvero con officina al sole, si ingrossa sempre di più e dopo ogni sua rimozione risorge puntualmente). I soliti criminali dell’ambiente continuano- indisturbati e impuniti– a gettare rifiuti per strada. Le strade continuano ad essere sporche e di operatori ecologici dediti allo spazzamento neppure l’ombra. Si profila, insomma, un’altra estate carica di monnezza. Non c’è niente da fare: con questo assessore “nuovo di zecca”, con questo sindaco “vecchio di 3 anni”, con questi responsabili d’ufficio e con ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : AMBC “Sui