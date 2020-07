Verso Genoa-Napoli: Gattuso fa i conti con 2 squalifiche pesanti (Di lunedì 6 luglio 2020) Per Genoa-Napoli, mister Gattuso non potrà contare su due big della rosa fermati dal giudice sportivo, ma recupera un infortunato. Genoa-Napoli Dopo il successo sulla Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi di mercoledi’ per la 31^ giornata di Serie A (ore 19.30). La squadra si e’ divisa in due gruppi: coloro che hanno giocato dall’inizio contro la Roma sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra, gli altri uomini della rosa hanno svolto torello e una fase di allunghi. Successivamente esercitazione di passaggi e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto e serie di tiri in porta. Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Allan ha fatto allenamento completo col gruppo. Terapie e palestra per Llorente. Per il ... Leggi su 2anews

MondoNapoli : Verso Genoa-Napoli, allenamento mattutino per gli azzurri: il report - - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, prossima tappa il Napoli, un passo verso la salvezza - charliemchouse : Genoa, prossima tappa il Napoli, un passo verso la salvezza - infoitsport : Udinese, le ultimissime su Lasagna e i cambi verso il Genoa: le prove di formazione - dimitripetta : Come ad ogni vigilia eccoci a scoprire squadra arbitrale e precedenti della gara che aspetta il #Genoa che domani (… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Genoa Genoa, Criscito verso il forfait con l'Udinese. Solito rebus in attacco Telenord Liguria, cantieri in autostrade: 20 km di code. La ministra: «Stasera decido sui controlli»

Inizia l’ennesima settimana di caos per chi viaggia sulle autostrade della Liguria. Già dalle prime ore della mattina si sono formati 10 chilometri di coda sulla A12, tra Recco e Genova Est per i cant ...

Liguria nella morsa dei cantieri. Autostrade in tilt. Toti: “Siamo ostaggio della guerra tra governo e Aspi”

Liguria ancora nella morsa del traffico. File chilometri nelle autostrade e viadotti in tilt. Si va da una “media” di 2 chilometri di coda, per esempio in A12 tra Nervi e Genova est, verso il capoluog ...

Inizia l’ennesima settimana di caos per chi viaggia sulle autostrade della Liguria. Già dalle prime ore della mattina si sono formati 10 chilometri di coda sulla A12, tra Recco e Genova Est per i cant ...Liguria ancora nella morsa del traffico. File chilometri nelle autostrade e viadotti in tilt. Si va da una “media” di 2 chilometri di coda, per esempio in A12 tra Nervi e Genova est, verso il capoluog ...