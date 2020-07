Tutta la famiglia contro Salvini. Così Selvaggia Lucarelli difende il figlio Leon (Di lunedì 6 luglio 2020) A dare man forte a Selvaggia Lucarelli nell'azione di contrasto a Matteo Salvini arriva pure il figlio Leon Pappalardo, nato dalla relazione tra la giornalista e influencer con Laerte Pappalardo, figlio del cantante di "Ricominciamo" Adriano. Il video in cui il giovane contesta il leader della Lega chiamandolo "omofobo" e "razzista" sta facendo il giro del web e la mamma ne ha parlato con l'Adnkronos: "Lui ha fatto quello che si sentiva di fare, non sapevo quello che avrebbe detto, ma lo condivido. Ho cresciuto un ragazzo libero e con il coraggio delle proprie scelte". Il 15enne è stato identificato dalla polizia dopo uno scambio di battute con Salvini a un gazebo della Lega. La giornalista e scrittrice era lì per caso e ha assistito al breve comizio. "Ci tengo a precisare che non siamo andati apposta lì per Salvini. Il gazebo si trovava a ... Leggi su iltempo

