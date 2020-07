Trattativa sul Recovery fund, le parole non bastano. L’Ue vuole i fatti dall’Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) Trattativa sul Recovery fund, l’Ue chiede i fatti all’Italia per provare a convincere i Paesi del Nord, che non si fidano della nostra politica. Si avvicina il giorno del confronto europeo sul Recovery fund, e l’Ue chiede segnali concreti all’Italia per chiudere la Trattativa e convincere i Paesi del Nord, gli Stati frugali che restano contrari alla proposta avanzata dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ursula von der LeyenRecovery fund, l’Ue chiede fatti all’Italia per provare a sbloccare la Trattativa La von der Leyen e la Merkel vogliono chiudere la partita europea sul Recovery fund in tempi brevi. Possibilmente già in occasione del prossimo vertice europeo, ma la sfida sembra impossibile. Quindi realisticamente parlando la speranza è quella di mettere un punto entro la fine del mese di ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Trattativa sul HTTP/1.1 Server Too Busy