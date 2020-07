Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo, Pd in crescita (Di lunedì 6 luglio 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo, Pd in crescita Il 32,8% degli italiani è favorevole all’uso del Mes, il fondo del meccanismo di stabilità europeo destinabile alle spese sanitarie. Contrario il 24,2% mentre il 9,8% non commenta. C’è anche un terzo di persone (33,2%) che non conosce questo strumento finanziario. Sono questi i dati degli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. Rispetto al nostro Sondaggio di venerdì scorso, in cui la maggioranza degli intervistati si è schierata contro l’adozione del Mes, nella rilevazione Tecnè i favorevoli superano di quasi 10 punti percentuali i contrari. Fonte: TecnèTecnè ha chiesto agli intervitati quale potrebbe essere il miglior partner politico ed economico dell’Italia? Europa (54%) e Usa (23,8%) vengono considerati i ... Leggi su termometropolitico

