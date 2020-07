Roccasecca, dramma in stazione: uomo si siede sui binari pronto a suicidarsi. Salvato all’ultimo istante (Di lunedì 6 luglio 2020) Si era seduto sul marciapiede del binario con le gambe all’interno dello spazio dove transitano i treni: chiare le sue intenzioni suicide, rafforzate anche dal fatto che ad un certo punto, dopo che viaggiatori e personale della stazione ferroviaria si sono accorti di quanto voleva fare, ha cominciato a lanciare sassi contro chiunque tentasse di avvicinarsi per farlo desistere dal suo insano proposito. Protagonista dell’episodio, che risale allo scorso 30 giugno ma di cui si è avuta notizia solo oggi, un uomo di nazionalità egiziana, teatro la stazione ferroviaria di Roccasecca, a pochi chilometri da Cassino. A riportare alla ragione l’immigrato ci hanno poi pensato gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Cassino, che sono intervenuti sul posto e che hanno operato con l’aiuto dei carabinieri, già presenti in stazione. Giusto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

