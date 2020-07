Perché Alex Zanardi è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico (Di lunedì 6 luglio 2020) Alex Zanardi è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato in seguito all’incidente del 19 giugno scorso. Lo rende noto la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena Perché Alex Zanardi è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico L’operazione effettuata – si legge in una nota – fa parte degli interventi programmati dall’équipe multidisciplinare che ha in cura l’atleta per permettere ogni prosecuzione del percorso terapeutico. “Le fratture erano complesse”, spiega il professor Paolo Gennaro, direttore della UOC Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Aou Senese, aggiungendo come ... Leggi su nextquotidiano

