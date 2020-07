Osimhen, l'entourage: "Napoli, ottima impressione e lì sarebbe importante, nelle prossime ore deciderà!" (Di lunedì 6 luglio 2020) "nelle prossime ore Victor farà la sua scelta". Osita Okolo, cognato e membro dell'entourage di Victor Osimhen, ha commentato così a TuttoMercatoWeb. Leggi su tuttonapoli

Osita Okolo, cognato e membro dell'entourage di Victor Osimhen, ha commentato così a TuttoMercatoWeb.com la trattativa per l'approdo in azzurro. "Nelle prossime ore Victor farà la sua scelta". Osita O ...NAPOLI ENTOURAGE OSIMHEN – Contattato in esclusiva da “CalcioNapoli24.it“, Osita Okolo – manager di Victor Osimhen – ha confermato che l’attaccante nigeriano del Lille è a un passo dal vestire la casa ...