Nick Cordero | non ce l’ha fatta l’attore contagiato da Coronavirus (Di lunedì 6 luglio 2020) L’attore di Broadway Nick Cordero era ricoverato in ospedale a Los Angeles da oltre 90 giorni ed era in gravi condizioni a causa delle complicazioni legate all’infezione da Coronavirus. Si è spento all’età di 41 anni. Nick Cordero, protagonista di celebri spettacoli teatrali di Broadway come Waitress, A Bronx Tale e Bullets over Broadway, si … L'articolo Nick Cordero non ce l’ha fatta l’attore contagiato da Coronavirus proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : È morto Nick Cordero, l’attore di Broadway sconfitto dal coronavirus: aveva 41 anni - fanpage : Ultim'ora Nick Cordero non ce l'ha fatta - giornali_it : Morto Nick Cordero, addio all’attore 41enne: gli era stata amputata una gamba in aprile causa Covid-19 #6luglio… - amormors_ : ho letto il post della moglie di Nick Cordero e sto soffrendo come un cane... - Piergiulio58 : Addio Nick Cordero, l’attore di Broadway aveva 41 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Nick Cordero Morto Nick Cordero, l’attore combatteva da mesi con il coronavirus Tv Fanpage Nick Cordero | non ce l’ha fatta l’attore contagiato da Coronavirus

L’attore di Broadway Nick Cordero era ricoverato in ospedale a Los Angeles da oltre 90 giorni ed era in gravi condizioni a causa delle complicazioni legate all’infezione da Coronavirus. Si è spento al ...

Addio a Nick Cordero, morto per le complicazioni del coronavirus

Nick Cordero è morto a Los Angeles, novanta giorni dopo aver contratto il Coronavirus. Aveva 41 anni. «Dio ha un altro angelo in paradiso, ora», ha scritto su Instagram la moglie, Amanda Kloots, che ...

L’attore di Broadway Nick Cordero era ricoverato in ospedale a Los Angeles da oltre 90 giorni ed era in gravi condizioni a causa delle complicazioni legate all’infezione da Coronavirus. Si è spento al ...Nick Cordero è morto a Los Angeles, novanta giorni dopo aver contratto il Coronavirus. Aveva 41 anni. «Dio ha un altro angelo in paradiso, ora», ha scritto su Instagram la moglie, Amanda Kloots, che ...