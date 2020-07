Morto il maestro Ennio Morricone, aveva 92 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ Morto nella notte in una clinica romana per una conseguenza di una caduta il grande maestro e compositore Ennio Morricone artista di celebri colonne sonore come da Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America da Nuovo cinema Paradiso a Malena. aveva 92 anni. Morto Ennio Morricone I funerali si terranno in forma privata cosi come vuole la famiglia, accanto a lui la moglie maria. “E’ rimasto lucido fino alla fine” ha dichiarato il suo amico Giorgio Assumma. Oscar alla carriera a 79 anni per la colonna sonora di Per un pugno di dollari di Sergio Leone del 1964. Una vita dedicata per la musica e il cinema in onore dello strumento che aveva suonato fin da piccolo, la tromba. Biografia Ennio Morricone Nato il 10 novembre del 1928 si era diplomato al conservatorio di Santa Cecilia in ... Leggi su quotidianpost

