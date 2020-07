Morte Ennio Morricone, le reazioni dal mondo del calcio: “addio maestro” (Di lunedì 6 luglio 2020) Un grave lutto ha colpito tutta l’italia. E’ morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone. E’ stato un grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale. Aveva 92 anni. I funerali si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”: lo ha reso noto la famiglia, attraverso l’amico e legale Giorgio Assumma. Morricone si è spento “all’alba del 6 luglio in Roma con il conforto della fede”. Il maestro, ha spiegato Assumma, “ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e ... Leggi su calcioweb.eu

