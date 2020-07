Montagna, associazioni: oltre 15mila firme in difesa Terminillo (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – “Raccolte in meno di un mese ben oltre 15.400 firme per salvare il Monte Terminillo da un faraonico progetto di ampliamento sciistico quando e’ ormai un dato certo che nevica sempre meno, si registrano sempre piu’ temperature elevate e il massiccio reatino e’ piu’ apprezzato da un turismo green attento alla dimensione naturale che custodisce. Lo si vede dai tantissimi turisti che, anche in queste settimane, hanno preferito Il Terminillo come meta per passare le vacanze o il tempo libero all’aria aperta.” “Dai primi di giugno innumerevoli appassionati e villeggianti hanno preferito il Terminillo ad altre mete dell’Italia Centrale, anche solo per una giornata o un weekend. E’ tempo di riprogettare la Montagna, scrivono le riviste di sport in quota, e avvertono: la crisi climatica sta mettendo in crisi lo sci nelle ... Leggi su romadailynews

Nessuno06404424 : RT @WalterRossi2: Uno dei posti più maleodoranti di questo miserabile paese è l'università. Un pozzo nero. Una montagna di corruzione mater… - WalterRossi2 : Uno dei posti più maleodoranti di questo miserabile paese è l'università. Un pozzo nero. Una montagna di corruzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Montagna associazioni Montagna, associazioni: oltre 15mila firme in difesa Terminillo RomaDailyNews Messa in Vetta. Toccante cerimonia sulla cima di Monte Velino

Magliano dei Marsi – Come capita ormai da diversi anni a questa parte, la prima domenica di luglio viene celebrata una toccante e spettacolare Messa in Vetta, sulla cima della montagna simbolo della M ...

Droga a Corsico: il "cugino dalla montagna" inviato dalla Calabria per riprendere il controllo

Dopo i quattordici arresti che avevano decimato i vertici dello spaccio di droga, la cosca dei Barbaro-Papalia aveva bisogno di riorganizzare al più presto la redditizia attività nell'hinterland sud d ...

Magliano dei Marsi – Come capita ormai da diversi anni a questa parte, la prima domenica di luglio viene celebrata una toccante e spettacolare Messa in Vetta, sulla cima della montagna simbolo della M ...Dopo i quattordici arresti che avevano decimato i vertici dello spaccio di droga, la cosca dei Barbaro-Papalia aveva bisogno di riorganizzare al più presto la redditizia attività nell'hinterland sud d ...