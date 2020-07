L’uomo degli aperitivi ora sgrida Roma, Zingaretti: “irresponsabili” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il presidente della Regione Lazio e leader Pd, Nicola Zingaretti, si arrabbia con i laziali e soprattutto i Romani perchè aumentano i casi di coronavirus per colpa di “atteggiamenti irresponsabili”. Di fronte alle accuse di Zingaretti verso i laziali, verrebbe da dire: da che pulpito viene la predica”. Ma il leader Pd e governatore del Lazio ha capito bene la lezione, e ha pagato la sua spavalderia sulla propria pelle quando è stato a sua volta contagiato dal coronavirus. E, proprio dopo quella terribile esperienza, ora cerca di mettere in guardia la sua Regione dagli atteggiamenti irresponsabili che lui stesso aveva tenuto quando ancora non si sapeva quanto fosse distruttivo il virus. Nel Lazio aumentano i contagi e Zingaretti dice: “Colpa di atteggiamenti spavaldi e irresponsabili”. Appunto. Nel Lazio, dopo gli ultimi 31 ... Leggi su chenews

