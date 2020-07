Lazio, Inzaghi: “Dobbiamo guardare in casa nostra” (Di lunedì 6 luglio 2020) A meno sette pensare in grande è difficile, ma la forza di questa Lazio è proprio la capacità di non arrendersi alla realtà. Ad inizio anno nessuno pensava ad una stagione così, a poche settimane dalla fine rimane l’unica in grado di poter contendere lo scudetto alla Juve. Missione difficile, missione impossibile. Ma l’obiettivo è crederci. Sempre. Sarà stato un caso, ma appena Inzaghi ha parlato di scudetto vinto (quello della Champions) la Lazio è incappata in una dolorosa sconfitta quella con il Milan. Quella biancoceleste è una squadra che va alimentata a fame e voglia. È una creatura famelica che appena sente odore di sazietà si lascia andare. Per questo in vista della gara con il Lecce di domani Inzaghi ha fatto un passo indietro, è tornato a guardare in alto, ha capito forse che ... Leggi su italiasera

