La condanna degli aggressori fascisti è una vittoria per tutti (Di lunedì 6 luglio 2020) I 5 anni e mezzo in primo grado ai due esponenti dell'estrema destra romana spezzano una pretesa di impunità di certi ambienti. E sono una vittoria di chi crede nel nostro mestiere e nella libertà di informarecondannati a 5 anni e sei mesi i fascisti che hanno aggredito i giornalisti dell'Espresso" Leggi su espresso.repubblica

Gianmar26145917 : RT @DianaLanciotti: @RadioSavana Aspettiamo la condanna corale del brutale gesto da parte degli #AguzzinidellAccoglienza - DianaLanciotti : Aspettiamo la condanna corale del brutale gesto da parte degli #AguzzinidellAccoglienza - DianaLanciotti : @RadioSavana Aspettiamo la condanna corale del brutale gesto da parte degli #AguzzinidellAccoglienza… - mltfacondini : RT @AngeloBonelli1: L’orsa si comporta da #orsa . Il mio intervento appello su @repubblica per chiedere a #Fugatti di fermare la condanna a… - Frances15457498 : @pisto_gol @HiriatH @betetton @leleadani di 37 Non ne conosci nemmeno una... ma ti fai forza dell'ignoranza e del l… -

Ultime Notizie dalla rete : condanna degli

L'Espresso

117 Cost.lett.s, è altrettanto vero che la protezione va rivolta anche nei confronti dei soggetti, come gli utenti della strada, che sono in condizione di subire potenzialmente dei danni a causa degli ...Ti sparo in testa. Con questa minaccia, il 7 gennaio 2019, si concluse l'aggressione nei confronti del giornalista Federico Marconi e del photoreporter Paolo Marchetti al cimitero del Verano, da parte ...