Immuni e test non piacciono agli italiani. I due pilastri anti Covid del governo non funzionano (Di lunedì 6 luglio 2020) ll Covid preoccupa, nei giorni scorsi si è registrato un aumento dei nuovi casi, ma gli italiani sembrano aver abbassato la guardia. E mentre alcune Regioni varano, o considerano l’ipotesi di farlo, ordinanze restrittive per prevenire l’insorgere di nuovi focolai e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, valuta il Tso per chi rifiuta le cure e insiste su isolamento di due settimane e tamponi per chi arriva dai Paesi extra Schengen, l’azione messa in campo per monitorare e tenere a bada l’andamento del virus sta dando risultati ben al di sotto delle aspettative. Delle tre “t” su cui è incardinata la strategia del governo - test, tracciamento e trattamento - le prime due rischiano di tradursi in un proverbiale “buco nell’acqua”.test, risposta a metà: il Ministero “valuterà se proseguire con una ... Leggi su huffingtonpost

Focolaio Covid in Irpinia, ci sono 4 comuni sotto attenzione Nove nuovi contagi sono emersi nelle ultime 48 ore in tre comuni dell'Irpinia, altri due casi sospetti sono in via di accertamento in un qu ...

Coronavirus? È finito per nostra decisione. Polemiche sulle mascherine e ora nessuno le compra più

Ma quanto siamo sbruffoni noi italiani? Che rispetto abbiamo delle parole che noi stessi diciamo, delle paure che noi stessi avanziamo, delle richieste, petizioni, raccomandazioni, a volte vere e prop ...

