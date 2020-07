Il patto sui migranti? Ci vediamo a fine 2021 (Di lunedì 6 luglio 2020) Bruxelles. Un nuovo patto su migrazioni e asilo nell'Unione Europea, che costringa gli altri Stati membri a prestare soccorso a Italia e Malta di fronte alla ripresa delle partenze di migranti dalla Libia, non ci sarà prima del secondo semestre del 2021. E probabilmente non vedrà mai la luce, tanto Leggi su ilfoglio

theVirus00 : @snakebyte85 @cdaffara @ilmessaggeroit È una enciclopedia libera, che applica la licenza 'CC-BY-SA', ossia ' puoi c… - discordoconme : RT @DeShindig: che non richiedono la firma di un MoU. Il terrore di Pedicini & co. è che la sorveglianza rafforzata venga stabilita ex post… - pietrofrazzarin : RT @DeShindig: che non richiedono la firma di un MoU. Il terrore di Pedicini & co. è che la sorveglianza rafforzata venga stabilita ex post… - CarloLimonta : RT @DeShindig: che non richiedono la firma di un MoU. Il terrore di Pedicini & co. è che la sorveglianza rafforzata venga stabilita ex post… - GerardSkate : RT @DeShindig: che non richiedono la firma di un MoU. Il terrore di Pedicini & co. è che la sorveglianza rafforzata venga stabilita ex post… -

Ultime Notizie dalla rete : patto sui Il patto sui migranti? Ci vediamo a fine 2021 Il Foglio Roma: «Ero ristoratore, ora ricarico i monopattini. Ma non siamo stati ancora pagati

Sui marciapiedi, appoggiati alle siepi, piegati sul ciglio delle strade, i nuovi monopattini che stanno riempiendo piazze e strade di Roma si possono lasciare ovunque dopo l’utilizzo massimo di 30 min ...

Effetto Keynes sul Patto di stabilità

Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha ricordato pochi giorni fa che il Patto di Stabilità e Crescita (PSC ... Secondo quel Rapporto, ad esempio, la sorveglianza europea ...

Sui marciapiedi, appoggiati alle siepi, piegati sul ciglio delle strade, i nuovi monopattini che stanno riempiendo piazze e strade di Roma si possono lasciare ovunque dopo l’utilizzo massimo di 30 min ...Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha ricordato pochi giorni fa che il Patto di Stabilità e Crescita (PSC ... Secondo quel Rapporto, ad esempio, la sorveglianza europea ...