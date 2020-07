Il Governo prova a spegnere i focolai: Tso per i malati e tamponi per chi arriva in aereo (Di lunedì 6 luglio 2020) L’Italia alle prese con i focolai da coronavirus. Nelle ultime settimane il numero dei contagi è in lieve rialzo, complici l’apertura delle frontiere, controlli meno rigorosi e sempre minor uso di mascherine e dispositivi di sicurezza individuale. Situazione a cui il Governo sta cercando di porre rimedio per tenere sotto controllo l’andamento dell’epidemia. I focolai … L'articolo Il Governo prova a spegnere i focolai: Tso per i malati e tamponi per chi arriva in aereo Leggi su dailynews24

Marcozanni86 : Sulle pensioni poi la prova del nove è che nel suo piano di 'riforme' da presentare a #UE governo si impegna a sman… - AlessandMeda : RT @Marcozanni86: Sulle pensioni poi la prova del nove è che nel suo piano di 'riforme' da presentare a #UE governo si impegna a smantellar… - SamGibili1 : RT @Marcozanni86: Sulle pensioni poi la prova del nove è che nel suo piano di 'riforme' da presentare a #UE governo si impegna a smantellar… - 1GROSSI : RT @Marcozanni86: Sulle pensioni poi la prova del nove è che nel suo piano di 'riforme' da presentare a #UE governo si impegna a smantellar… - JohnMcN03 : RT @Marcozanni86: Sulle pensioni poi la prova del nove è che nel suo piano di 'riforme' da presentare a #UE governo si impegna a smantellar… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo prova Il Governo prova a spegnere i focolai: Tso per i malati e tamponi per chi arriva in aereo DailyNews 24 Riforma delle pensioni post-covid: quota 41 e più flessibilità in uscita, questo l’obiettivo

Il governo sta facendo di tutto per sfornare provvedimenti utili a far ripartire l’Italia dopo la dura prova del coronavirus ma non dovrebbe dimenticare il diritto al pensionamento dei lavoratori che ...

Il silenzio sul Mes dimostra che questa destra è forte ma non è pronta per governare

L’opposizione va in piazza in modo strutturato dopo i mesi del lockdown e mette a segno a Roma una manifestazione ben organizzata, ordinata e partecipata, superando quel senso di confusione ben eviden ...

Il governo sta facendo di tutto per sfornare provvedimenti utili a far ripartire l’Italia dopo la dura prova del coronavirus ma non dovrebbe dimenticare il diritto al pensionamento dei lavoratori che ...L’opposizione va in piazza in modo strutturato dopo i mesi del lockdown e mette a segno a Roma una manifestazione ben organizzata, ordinata e partecipata, superando quel senso di confusione ben eviden ...