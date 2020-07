I libri di alcuni attivisti democratici sono stati rimossi dalle biblioteche pubbliche di Hong Kong (Di lunedì 6 luglio 2020) I primi effetti della tanto discussa legge di Sicurezza nazionale sono già evidenti ad Hong Kong. Dopo i primi arresti di manifestanti lo scorso weekend, il governo ha prontamente rimosso i libri di alcuni famosi attivisti democratici, tra cui Joshua Wong, dalle biblioteche pubbliche della città. Secondo le autorità locali, i libri saranno «analizzati per controllare che non violino la nuova legge», che di fatto rende illegale qualsiasi atto che inneggi alla liberazione, secessione o indipendenza di Hong Kong. LEGGI ANCHE >Hong Kong: in centinaia arrestati durante le proteste contro il «regalo di compleanno» di Pechino Le prime ripercussioni sulla libertà di espressione a Hong Kong L’accaduto, ovviamente, è riconducibile alla famigerata ed enorme macchina della censura del governo comunista cinese, il cosiddetto ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Il governo di #HongKong ha prontamente rimosso i libri di alcuni famosi attivisti democratici, tra cui #JoshuaWong,… - eloblu28 : @rocken78 Non prendermi per matta, é una cosa che ho cominciato a fare da ragazza con alcuni, pochi, libri. Questi… - CME_Rodriquez : @attenti_al Si, prima rileggere I libri era impensabile per me. Dicevo 'già ce ne sono milioni che non leggerò mai,… - alfredoba : @CME_Rodriquez Vero, poi ci sono alcuni libri o parti di essi che ti restano nella testa e tornano sistematicamente… - lince_nera : @julesvandemberg C'è sempre la possibilità che aumentino e poi addebitino la differenza come è successo con alcuni… -

Ultime Notizie dalla rete : libri alcuni Alcuni libri sono stati rimossi dalle biblioteche pubbliche di Hong Kong Giornalettismo Jill Lepore: «Marciare per le strade è ciò che fanno le persone senza potere»

Jill Lepore, 53 anni, docente di Storia americana all’università di Harvard, ha scritto Queste verità, la prima grande storia degli Stati Uniti d’America per il XXI secolo, con un approccio e una sens ...

Conoscere Sandro Veronesi, il vincitore ideale di uno Strega atipico

Autore che ha saputo alternare l'impegno civile ai romanzi su una borghesia in frantumi sullo sfondo di un’Italia impoverita, Sandro Veronesi è quanto mai attuale Nonostante il 2020, il Premio Strega ...

Jill Lepore, 53 anni, docente di Storia americana all’università di Harvard, ha scritto Queste verità, la prima grande storia degli Stati Uniti d’America per il XXI secolo, con un approccio e una sens ...Autore che ha saputo alternare l'impegno civile ai romanzi su una borghesia in frantumi sullo sfondo di un’Italia impoverita, Sandro Veronesi è quanto mai attuale Nonostante il 2020, il Premio Strega ...