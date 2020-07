GTA 6 in realtà virtuale? Il team di L.A Noire: The VR Case Files lavora a un nuovo progetto con Rockstar (Di lunedì 6 luglio 2020) Rockstar potrebbe non aver finito con la realtà virtuale, secondo uno dei suoi studi partner.Video Games Deluxe, il team australiano dietro a L.A. Noire: The VR Case Files, ha rivelato in un annuncio su Linkedin che sta assumendo per un nuovo progetto open-world AAA in VR.Il nuovo progetto sarebbe in fase di sviluppo con Rockstar, ma il post non svela altri dettagli. "Il 2020 segna il nostro settimo anno di lavoro esclusivo per Rockstar a Sydney e siamo entusiasti di intraprendere questo progetto innovativo".Leggi altro... Leggi su eurogamer

GiorgioPStream : #GTA6 anche in #VR? Rockstar al lavoro sulla realtà virtuale | Game Division - GiorgioPStream : GTA 6 anche in VR? Rockstar al lavoro sulla realtà virtuale | Game Division - GiocareOra : Secondo quanto riferito, il gioco degli sviluppatori GTA è stato adattato alla realtà virtuale… - italiatopgames : GTA 6 su Playstation 5 in realtà virtuale? - Multiplayerit : GTA 6 in realtà virtuale? Rockstar Games sta facendo sviluppare un nuovo progetto -

Ultime Notizie dalla rete : GTA realtà Giochi PlayStation 4 su PC, ecco tutti i titoli disponibili Tom's Hardware