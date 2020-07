Giuseppe Conte torna nella sua Puglia, weekend sul Gargano con la sua compagna Olivia Paladino (Di lunedì 6 luglio 2020) Un weekend nella sua terra per Giuseppe Conte, in compagnia della sua compagna, Olivia Paladino. Una visita a San Giovanni Rotondo dove vive attualmente la sua famiglia che si è trasferita dal paese di origine, Voltura Appula. Alcuni giorni sul Gargano e una cena molto esclusiva al Seashell a Manfredonia al porto turistico di Marina del Gargano. La vacanza del premier è stata suggellata con una foto con tutto lo staff del ristorante Seashell. Leggi su baritalianews

Una visita a San Giovanni Rotondo dove vive attualmente la sua famiglia che si è trasferita dal paese ...