"Gangs of London", una "Gomorra" in terra inglese - (Di lunedì 6 luglio 2020) Serena Nannelli Una nuova epopea criminale in formato serie tv, ambientata a Londra e confezionata puntando su azione, spettacolarità e violenza senza limiti. Nel suo genere, di qualità Prodotta da Sky Original, arriva in tv (stasera alle 21,15 su Sky Atlantic e in streaming su Now TV) "Gangs of London", una serie di genere crime e di inaudita violenza che in Inghilterra ha avuto enormi ascolti. I dieci episodi che compongono la prima stagione hanno per protagonista la caccia al mandante di un omicidio, quello di Finn Wallace (Colm Meaney), criminale a capo dei traffici illeciti avvenuti negli ultimi ventanni a Londra. Suo figlio Sean (Joe Cole), per vendicarlo, è pronto a mettere a repentaglio la fragile alleanza fra le gang della città. Il ragazzo inizia col dare una prova di forza: nessuno dei capiclan a lui sottoposti potrà portare ... Leggi su ilgiornale

