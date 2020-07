Felicioli: «Coronavirus? Fulmine a ciel sereno» (Di martedì 7 luglio 2020) Gian Filippo Felicioli ha parlato della convivenza con il Coronavirus: le dichiarazioni dell’esterno del Venezia Gian Filippo Felicioli, esterno del Venezia, ha ripreso gli allenamenti dopo aver contratto il Coronavirus: «La positività al Covid-19 è stato un Fulmine a ciel sereno, in un momento in cui stavo cercando di recuperare una forma accettabile per poter giocare. Il mio primo pensiero è stato per la squadra e per le persone con cui ho avuto contatti, poiché senza saperlo avrei potuto contagiare tutti; per fortuna questo non è accaduto ed è un aspetto che mi ha dato molto sollievo. Sono sempre stato asintomatico, quindi non ho mai avuto una avvisaglia di una mia possibile positività. Sono stato quotidianamente in contatto telefonico con i compagni, lo staff e la società e li ringrazio per la vicinanza che mi hanno ... Leggi su calcionews24

ANCONA - Gian Filippo Felicioli ha vinto la battaglia personale contro il Covid-19. Ad ufficializzarlo è stato il suo club, il Venezia, attraverso un comuinicato stampa. Il 22enne esterno di Fiuminata ...

Non è stata una stagione fortunata per Gian Filippo Felicioli. Dopo l’ottimo inizio di campionato, l’esterno sinistro del Venezia (che nel 2016/2017 ha collezionato 21 presenze con la maglia dell'Asco ...

