Eroico salvataggio a Focene, 57enne rischia di annegare: salvato da un Carabiniere libero dal servizio (Di lunedì 6 luglio 2020) Un Brigadiere dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, libero dal servizio, mentre si trovava in spiaggia, ieri sera verso le 18, ha salvato in mare un 57 romano che stava per annegare. Il Carabiniere, che era in spiaggia con la sua famiglia, avvedutosi della presenza in mare di un bagnante in difficoltà non ha esitato a tuffarsi per soccorrerlo. Per le forte correnti, l’uomo non riusciva a tornare a riva. Nel frangente, in soccorso sono sopraggiunti anche due addetti al salvamento degli stabilimenti prospicienti il tratto di costa interessato. Il Carabiniere con uno dei due bagnini è riuscito a portare l’uomo a riva che, visibilmente provato, non avendo riportato alcuna ferita, ha preferito tornare a casa e non andare in ospedale. Nel dettaglio l’avventore dello stabilimento balneare adiacente al Lido del Carabiniere di Focene veniva ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Eroico salvataggio a Focene, 57enne rischia di annegare: salvato da un Carabiniere libero dal servizio -

Ultime Notizie dalla rete : Eroico salvataggio Eroico salvataggio a Focene, 57enne rischia di annegare: salvato da un Carabiniere libero dal servizio Il Corriere della Città IL SALVATAGGIO PORTO TOLLE Uno spensierato pomeriggio al mare sarebbe potuto

«Ero tra la mia postazione che si trova di fronte al Molo 104 e il bagno Soleluna per confrontarmi con il mio collega racconta Anna - Ad un certo punto è arrivato correndo un signore che chiedeva aiut ...

Spiaggia di Barricata, bagnina ventenne salva marito e moglie in balìa delle onde

Un salvataggio che ha messo in salvo due coniugi di Porto Tolle ... EROINA PER PASSIONE Un gesto eroico che questa ventenne considera «solo lavoro: per me è una passione occuparmi di salvamento – ...

«Ero tra la mia postazione che si trova di fronte al Molo 104 e il bagno Soleluna per confrontarmi con il mio collega racconta Anna - Ad un certo punto è arrivato correndo un signore che chiedeva aiut ...Un salvataggio che ha messo in salvo due coniugi di Porto Tolle ... EROINA PER PASSIONE Un gesto eroico che questa ventenne considera «solo lavoro: per me è una passione occuparmi di salvamento – ...