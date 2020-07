È morto il compositore Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) È morto, all’età di 91 anni, il compositore Ennio Morricone. Il celebre artista era nato a Roma nel 1928 e, secondo le prime indiscrezioni, era ricoverato in una clinica romana a seguito di una violenta caduta. Nella sua carriera ha scritto le musiche per più di 500 film e serie Tv oltre che opere di musica contemporanea. Nel 2007 aveva ricevuto il premio Oscar onorario alla carriera. L'articolo È morto il compositore Ennio Morricone proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta

RIETI - Anche Rieti piange la morte di Ennio Morricone, icona della musica da film e compositore universalmente celebrato. E la mente torna a quel 18 dicembre 2006 e al concerto che la Fondazione ...Il grande compositore, due volte premio Oscar, è spirato in una clinica di Roma per le conseguenze di una caduta. Il suo grande amore per la Toscana ROMA — Dopo Ezio Bosso l'Italia perde un altro giga ...