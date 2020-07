Coronavirus, l’immunità di gregge non è raggiungibile: lo studio di “Lancet” che preoccupa i governi (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglioÈ fino a questo momento lo studio più vasto condotto nel corso della pandemia che sta sconvolgendo il pianeta, e dimostrerebbe per il momento che con il Coronavirus è difficile raggiungere l’immunità di gregge. È stato condotto in Spagna e appena pubblicato dalla celebre rivista scientifica The Lancet, che tanto abbiamo imparato a conoscere in questi tempi di pandemia. L’indagine scatta una fotografia impietosa: il 95% della popolazione spagnola non avrebbe sviluppato gli anticorpi. Quindi, dice Marina Pollán, direttrice del Centro Nazionale di Epidemiologia, per questo virus non possiamo sperare nell’immunità di gregge; ovvero che la maggior parte di una popolazione sviluppi gli anticorpi portando quindi al risultato di sconfiggere la malattia. Secondo gli esperti, una ... Leggi su open.online

