Ciro Giustianini chi è? Età | altezza | carriera e vita privata dell’attore

Scopriamo chi è Ciro Giustianini, comico e attore di Made in Sud con il quale ha trovato la popolarità. Età, altezza, carriera e vita privata. Ciro Giustiniani (fonte Instagram @Cirogiustiniani)Il comico napoletano, classe 1979, è uno dei diamanti di punta della trasmissione comica di Rai 2. La sua verve poliedrica e versatile gli ha permesso di farsi apprezzare dal grande pubblico che ora ama alla follia i suoi monologhi. Infatti Ciro è diventato famoso grazie ai suoi soliloqui in cui tratta diversi temi che vanno dalla famiglia, alle feste comandate fino a temi sociali. I suoi video fanno il giro del web tra Youtube, Facebook ed Instagram. Un successo davvero inaspettato per il comico e per la sua famiglia, stupita dalla notorietà che Ciro è riuscito a raggiungere.

