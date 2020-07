Batman: Robin Williams accettò il ruolo del Joker, poi capì che era una "trappola" (Di lunedì 6 luglio 2020) Robin Williams accettò il ruolo del Joker in Batman e comprese soltanto dopo di essere stato utilizzato come esca dai produttori del film. I produttori di Batman decisero di offrire il ruolo del Joker a Robin Williams dopo il temporaneo rifiuto di Jack Nicholson. Williams aveva perfino deciso di accettare il ruolo quando i produttori scelsero di rivolgersi nuovamente a Nicholson dicendo che il comico americano avrebbe accettato la parte se non l'avesse fatto prima lui. Jack Nicholson decise di interpretare il Joker, l'escamotage funzionò e i produttori informarono Robin Williams, dicendogli semplicemente che non avevano più bisogno di lui. Il comico si infuriò non appena comprese di essere stato usato come esca e non solo si rifiutò di interpretare l'enigmista in Batman ... Leggi su movieplayer

Non solo Robin Williams, comunque: in pochi ricordano infatti che la produzione cercò anche Steven Seagal per il Batman di Tim Burton.

