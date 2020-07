Automondo di Trapani riceve il premio “top 30 rivenditori kia a livello globale nel 2019” (Di lunedì 6 luglio 2020) La concessionaria Automondo di Trapani ha conseguito un riconoscimento internazionale molto importante che rende orgogliosa l’intera provincia. L’azienda trapanese infatti è stata riconosciuta tra i top 30 “Kia Global Dealer of the Year” , una classifica che la casa automobilistica Kia stila ogni anno per premiare i suoi migliori concessionari ufficiali. Il brand Kia Motors... L'articolo Automondo di Trapani riceve il premio “top 30 rivenditori kia a livello globale nel 2019” puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

