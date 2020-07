Alberto Matano, messaggio da brividi: le ultime toccanti parole (Di lunedì 6 luglio 2020) Il giornalista e conduttore Rai Alberto Matano ha pubblicato un toccante post (con video) sul suo profilo Instagram, raccogliendo in poco tempo moltissime visualizzazioni. La notizia della scomparsa di Ennio Morricone non ha lasciato indifferente il giornalista e conduttore Rai Alberto Matano, che ha voluto omaggiare il grande musicista e compositore di memorabili di colonne … L'articolo Alberto Matano, messaggio da brividi: le ultime toccanti parole è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

POPCORNTVit : Pierluigi Diaco fa i nomi delle tre persone dietro il suo 'schifoso linciaggio mediatico' - blogtivvu : Pierluigi Diaco su Alberto Matano: “Confronto civilissimo dentro ingresso Rai” - ArmatiAnna : La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini massacra Matano? Retroscena: nella replica, la firma che non si è vista - SunshineMarcoB : @giuliaprivato Non credo che Lory sia bipolare, ma dovrebbe fare pace con la coerenza delle sue dichiarazioni. - Alexis97De : RT @trash_italiano: Il Messaggero che chiede a Fabio Canino se Alberto Matano è gay ?? -