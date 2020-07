Al via il Btp Futura (Di lunedì 6 luglio 2020) Parte il Btp Futura. Da lunedì 6 luglio 2020 i risparmiatori possono sottoscrivere il titolo dedicato alle spese legate alla pandemia. MILANO – Il 6 luglio 2020 è il giorno del Btp Futura. Il titolo dedicato al ripianamento delle spese legate alla pandemia prende il via e verrà emesso a 100 e per i primi quattro anni si pagherà una cedola dell’1,15%. I tassi minimi garantiti che vanno dal quinto al settimo e dall’ottavo al decimo, come riporta il Corriere della Sera, sono pari a 1,30% e 1,45%. Si tratta di percentuali destinati ad alzarsi in caso di un netto miglioramento delle condizioni del mercato. Il decennale In questo momento il Btp Futura a scadenza rende in media tra l’1,25% e l’1,28% lordo. Una differenza minima con il decennale classico che alla chiusura di venerdì 3 luglio dei mercati valeva circa ... Leggi su newsmondo

borghi_claudio : Ecco quanto arriva alle regioni con 72 miliardi di BTP emessi per la sanità. Il tasso d'interesse è zero perchè ven… - 2didenari : #BTpFutura - Al via oggi l'emissione. Ne parliamo con Davide Iacovoni (direttore debito pubblico @MEF_GOV) e con An… - AriannaAmbrosi0 : RT @Fairvalyou_Tw: Oggi è in collocamento il nuovo BTP FUTURA, emesso dallo Stato per finanziare interventi post-Covid 19. Leggi le carat… - NewsMondo1 : Al via il Btp Futura - Fairvalyou_Tw : Oggi è in collocamento il nuovo BTP FUTURA, emesso dallo Stato per finanziare interventi post-Covid 19. Leggi le… -