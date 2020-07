Agnone, paura per un ragazzino punto da una siringa nella sabbia (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGrande preoccupazione per i genitori di un ragazzino adolescente residente in provincia di Napoli che si è punto con una siringa sulla spiaggia di Agnone. Il ragazzo è in vacanza con i nonni e e si é punto sulla spiaggia con una siringa nella sabbia mentre Fortunatamente ha sentito pungere e subito si é alzato e a quanto pare l’ago non é entrato ma naturalmente i genitori sono molto preoccupati. I nonni lo hanno portato alla Guardia medica ed è stato consigliato di effettuare una serie di analisi per i marker hiv, epatite e altri potenziali virus trasmissibili in questo modo. Il padre ha annunciato che sporgerà denuncia alle forze dell’ordine perché non deve essere possibile una cosa del genere. “Se non si é in grado di gestire in sicurezza il territorio allora bisogna ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Agnone paura Termoli: Molise, regione senza razzismo Termoli Online