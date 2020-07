Aggiornamento Covid-19: torna a salire il numero dei positivi (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesto il bollettino di oggi: positivi del giorno: 27Tamponi del giorno: 775 Totale positivi: 4.746 Totale tamponi: 293.368​ Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 432 Guariti del giorno: 1 Totale guariti: 4.087 (di cui 4.086 totalmente guariti e 1 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). L'articolo Aggiornamento Covid-19: torna a salire il numero dei positivi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

repubblica : Lettera di 239 scienziati all'Oms: 'Covid viaggia nell'aria più di quanto si pensava' [aggiornamento delle 11:38] - repubblica : Gli Usa nell’incubo Covid, blindato anche l'Independence Day del 4 luglio [di ANNA LOMBARDI] [aggiornamento delle 1… - repubblica : Il mercato dopo il Covid, dal rapporto con il cliente all'analisi dei dati: come cambiano le imprese [di MARIO DI C… - MeAndRetweets : RT @repubblica: Covid, Veneto: 1000 euro di multa per chi rifiuta l'isolamento [aggiornamento delle 15:56] - MATTALIADENISE : RT @repubblica: Covid, Veneto: 1000 euro di multa per chi rifiuta l'isolamento [aggiornamento delle 15:56] -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento Covid COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Aggiornamento Covid19: in Emilia Romagna 38 nuovi contagiati e nessun morto

Questo l’aggiornamento odierno sull’evoluzione della pandemia ... I pazienti in terapia intensiva restano 9, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 90 (2 in più rispetto a ieri). Le persone ...

SORA – Coronavirus: rientrato l’ultimo caso, la 65enne negativa al 2° tampone

Coronavirus: caso rientrato. La 65 enne sorana risultata inizialmente positiva a un solo reagente è stata sottoposta a un secondo tampone il cui esito è negativo. Lo ha annunciato oggi il Sindaco di S ...

Questo l’aggiornamento odierno sull’evoluzione della pandemia ... I pazienti in terapia intensiva restano 9, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 90 (2 in più rispetto a ieri). Le persone ...Coronavirus: caso rientrato. La 65 enne sorana risultata inizialmente positiva a un solo reagente è stata sottoposta a un secondo tampone il cui esito è negativo. Lo ha annunciato oggi il Sindaco di S ...