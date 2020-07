Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 07:30 (Di domenica 5 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 07.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE ORE SU TUTTA LA RETE VIARIA REGIONALE, DAL GRA ALLE STRADE CONSOLARI E IN TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, PER LA PEDONALIZZAZIONE DELLA ZONA DEI FORI IMPERIALI LE LINEE ATAC 51 CIRCOLARE, 75 85 87 E 118 SARANNO DEVIATE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI PER LAVORI DI MANUTENZIONE, PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI RESTERA’ INTERROTTO IL SERVIZIO TRA ACILIA E COLOMBO, IN ALTERNATIVA SI POTRANNO UTILIZZARE I BUS 04-06 E 070. INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - feelzena : @GiovanniToti Chiudere via 30 giugno col semaforo a borzoli invece è da genii? Non sapete nulla della viabilità cit… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 17:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-07-2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai