Udinese-Genoa 2-2, le pagelle di CalcioWeb: Fofana e Lasagna non bastano, Pandev trascinatore [FOTO] (Di domenica 5 luglio 2020) Udinese-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Fofana e Lasagna. Sempre loro, ancora loro. Ma non bastano. A un quarto d’ora dal termine l’Udinese è sul doppio vantaggio contro il Genoa grazie al centrocampista e all’attaccante, ma poi entra un signore di nome Pandev, segna e tiene accese le speranze rossoblu. Il pari ligure arriva al 97′, con Pinamonti che segna su respinta il rigore da lui stesso sbagliato. Di seguito le pagelle della nostra redazione. Udinese: Musso 6.5; Samir 6.5, Troost-Ekong 6.5, Nuytinck 6; Stryger Larsen 6 (Ter Avest 6), Fofana 7.5 (83′ Walace sv), Jajalo 6.5, De Paul 7, Sema 6 (68′ Zeegelaar 5.5); Lasagna 7 (82′ Teodorczyk sv), Nestorovski 5 (59′ Okaka 6). Genoa: Perin 6; Romero 5.5 (46′ Soumaoro 5.5), Goldaniga 5, Masiello 5; Biraschi 6, Lerager, Behrami 5.5 (46′ Pinamonti 6), ... Leggi su calcioweb.eu

