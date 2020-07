Traffico Roma del 05-07-2020 ore 10:30 (Di domenica 5 luglio 2020) Luceverde Roma ancora una buona domenica Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi Roma nord incidente sulla via braccianense all’intersezione con via Giovanni Battista Paravia Ci sono code tra lo sport è Osteria Nuova per entrambe le direzioni per il resto Traffico intenso sulle principali arterie stradali che conducono sul litorale in particolare code sulla via Aurelia da Malagrotta a Castel di Guido qui anche a causa di un incidente avvenuto all’altezza di via del Fontanile di Mezzaluna proseguendo verso Ladispoli altre cose da torrimpietra-palidoro trafficata anche la Roma-civitavecchia Civitavecchia all’altezza dell’uscita maccarese-fregene incolonnamenti a seguire su Viale rospigliosi fino a Maccarese molto trafficato anche viale della Fontanile di Mezzaluna dalla bivio con la via Aurelia Maccarese analoga situazione sulla Pontina ... Leggi su romadailynews

LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Piazza di Villa Carpegna: traffico rallentato altezza con Via di Torre Rossa #Luceverde #Lazio - feof81 : RT @aptlombardi: la decisione di riaprire #Linate nonostante lo scarso traffico aereo è l'ennesimo schiaffo romano a #Malpensa che farà sì… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-07-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Roma, dal 6 luglio lavori in notturna al Ponte della Magliana: la viabilità alternativa

Roma – Prendono il via nella notte tra lunedì 6 luglio e martedì 7 gli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte della Magliana, una delle infrastrutture storiche della città, nel quadrante s ...

Via Tiburtina: lavori per completare raddoppio dell’arteria

“Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Dopo mesi di stop e lavorazioni parziali si lavora per completare il raddoppio di questa importante arteria di traffico, ...

Roma – Prendono il via nella notte tra lunedì 6 luglio e martedì 7 gli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte della Magliana, una delle infrastrutture storiche della città, nel quadrante s ...“Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Dopo mesi di stop e lavorazioni parziali si lavora per completare il raddoppio di questa importante arteria di traffico, ...