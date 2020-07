The Kolors, Stash cattura i fan con la dedica: “Grazie maestro” (Di domenica 5 luglio 2020) The Kolors tornano grandi protagonisti dei social grazie alle parole del frontman, ovvero Stash cha ha dedicato la sua ultima storia al cantante degli Aventura. foto facebookE’ tornato sui social il cantante dei Kolors e ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e quest volta lo fa per rendere omaggio ad uno dei cantanti che hanno segnato il suo percorso. Si tratta del cantante degli Aventura che come lui stesso ammette, forse da giovane ha un pò sottovalutato, ma che poi con il tempo ha saputo capire e apprezzare. Ecco le sue parole. The Kolors, Stash cattura i follower con la sua dedica social foto instagramThe Kolors e il suo frontman Stash sono tornati sui social e in particolare su instagram per la dedica ad uno degli artisti che ha segnato la loro formazione musicale. “E io che quando lanciasti questa canzone non capivo la potenza della tua ... Leggi su chenews

ConventoLonato : A - RVallesina : Samuel Heron - Nella Pancia Della Balena (feat The Kolors) - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda The Kolors - Non è vero - radiofmfaleria : The Kolors - Non è vero - RVallesina : Samuel Heron - Nella Pancia Della Balena (feat The Kolors) -